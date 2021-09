Korian : avance ses pions en Italie

Korian (stable à à 31,58 euros) continue à faire ses emplettes sur le marché italien afin de renforcer ses réseaux de soins en Toscane et dans le Latium. Cela permet au spécialiste de la prise en charge de la dépendance de constituer une ligne d’activité dédiée en santé mentale dans le pays de Dante. Comme à son habitude, Korian est resté discret sur le montant des transactions. Il s’agit toutefois de petites acquisitions à l'échelle d'un groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires total de 3,9 milliards d'euros l'an dernier.



Dans le détail, Korian Italie a fait l'acquisition en août dernier de Gruppo Sage, acteur régional spécialisé dans la santé mentale. Le groupe exploite dans le Latium 9 établissements, tous certifiés ISO 9001 et situés à Rome et Viterbe, pour une capacité totale de 568 lits dont 254 dédiés à la prise en charge de pathologies psychiatriques. Korian Italie acquiert également les murs de 6 des établissements.



Le chiffre d'affaires, de 22,5 millions d'euros en 2019, devrait continuer à progresser d'au moins 10% d'ici 2023 grâce à l'ouverture de lits supplémentaires pour couvrir les besoins du territoire en matière de santé mentale.



Cette acquisition fait partie du plan stratégique de Korian qui prévoit de générer en 2022 en santé mentale à l'échelle européenne un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros.



Par ailleurs, Korian s'est également porté acquéreur en juillet dernier du centre ambulatoire Leonardo da Vinci Centro Medico Diagnostico situé au cœur de Florence. Ce centre spécialisé peut accueillir plus de 1 400 patients par mois.



Cette acquisition vient compléter celle de la clinique chirurgicale CDC Leonardo à Florence, d'une capacité de 60 lits, intégrée au périmètre du groupe en juin dernier.