Korian : certification ISO 9001 pour 53 établissements

Dans le cadre de sa démarche de certification globale sur l'ensemble de ses sites à l'échelle européenne, Korian annonce la certification ISO 9001 par l'AFNOR Certification, des 53 premiers établissements français.



Au total, le groupe de prise en charge de la dépendance déclare compter à ce jour 27% d'établissements certifiés, en hausse significative comparé à 2020 (11%), surpassant l'objectif de 15% fixé pour 2021.



La démarche va désormais s'accélérer avec plus de 150 nouveaux établissements engagés pour 2022 et près de 200 en 2023. Korian a pour objectif d'être, d'ici 2023, le premier réseau de soins à obtenir une certification ISO 9001 à l'échelle européenne.



