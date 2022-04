Korian grappille 0,20% à 20,16 euros par action sur la place de Paris, dans le sillage de sa publication du premier trimestre 2022. L’exploitant d’Ehpad a réalisé un chiffre d’affaires en croissance de 7,4%, à 1,09 milliard d’euros, dont 7 % de croissance organique.



Korian dit avoir bénéficié de la dynamique des activités de soins médicaux et de réadaptation, qui ont retrouvé leur niveau d'avant-pandémie ; de la poursuite du développement du segment des services à domicile et des solutions d'habitat partagé ; et de la stabilisation de l'activité dans le réseau médico-social, compte tenu notamment des impacts du variant Omicron, après la forte reprise observée au dernier trimestre 2021.



Korian a ajouté qu'il proposera un dividende de 0,35 euro par action à l'Assemblée générale (contre 0,30 euro en 2021 et 0,60 euro en 2019), incluant une option de paiement en actions.



Concernant les perspectives 2022, elles sont maintenues. Korian vise une croissance organique supérieure à 4% et table sur le normalisation progressive de la marge d'Ebitda et du cash flow libre opérationnel.