Korian dénonce des "allégations trompeuses ou inexactes" de Cash Investigation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite Korian a réagi à l'émission de Cash Investigation diffusée mardi soir sur France 2 en affirmant qu'elle contenait des "allégations trompeuses" ou "inexactes".

Cette émission intitulée "EHPAD: l'heure des comptes" a été en grande partie consacrée à l'activité du groupe. Elle a rapporté des rationnements ainsi que des pressions de la part de Korian sur certaines de ses maisons de retraite pour améliorer sa rentabilité, sur la base, notamment, de témoignages de deux anciens salariés.

"Cette émission contient des allégations trompeuses ou inexactes à l'encontre de l'activité maisons de retraite de Korian en France", a affirmé Korian dans un communiqué.

Le groupe a assuré que les faits et les documents dont les deux anciens salariés font état dans l'émission se référaient "tous sans exception, à une période ancienne, antérieure à 2016 ou à 2017, pour les plus récents, soit il y a plus de cinq ans". "Ils ne correspondent en rien aux méthodes ou à l'organisation actuelle du groupe Korian, profondément remaniée depuis 2016", a déclaré l'entreprise.

Une des journalistes de l'émission a par ailleurs été recrutée, sans posséder de diplôme pertinent, comme auxiliaire dans l'une des maisons de retraite de la société. Elle a ainsi pu filmer en caméra discrète son travail qui a duré trois jours.

Korian a expliqué que la journaliste en question présentait sur son CV une expérience de trois ans comme auxiliaire de vie à domicile auprès de personnes âgées. L'entreprise a également souligné que le poste d'auxiliaire de vie ne requérait "pas de diplôme particulier".

"Dans le contexte d'urgence que connaissait l'établissement, qui recherchait des renforts extérieurs en pleine résurgence de la pandémie de Covid, les équipes locales n'ont pas vérifié les références présentées avant l'embauche", a déclaré le groupe. Korian a ajouté "condamner le recours à de tels procédés, particulièrement déloyaux et irresponsables dans ce contexte".

L'entreprise a également démenti "procéder à quelque rationnement que ce soit".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2022 01:46 ET (06:46 GMT)