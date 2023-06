Korian : devient Clariane

L’Assemblée générale de Korian a approuvé la modification de la dénomination sociale de la société européenne, structure de tête du groupe, pour adopter une dénomination distincte, celle de Clariane. Le Groupe Clariane conserve les différentes marques expertes, sous lesquelles il opérait déjà : pour les maisons de retraite médicalisées : Korian, Seniors Residencias, Berkley… ; pour les établissements et services de santé : Inicea, Ita, Grupo 5, Lebenswert… et pour le domicile et l’habitat alternatif : Petits-fils, Ages & Vie…



L'Assemblée générale a aussi approuvé l'adoption d'une nouvelle raison d'être pour le groupe : " Prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité ".



Elle a aussi approuvé l'adoption de la qualité de société à mission au sens de l'article. " Cette qualité de société à mission s'accompagne de cinq engagements pris vis-à-vis des résidents, des patients et proches aidants, des collaborateurs et des communautés locales autour des thèmes de la considération, de l'équité, de l'innovation, de la proximité et de la durabilité ", précise la société.