Korian : distinction Top Employer dans quatre pays

Korian annonce avoir reçu la distinction 'Top Employer en 2023' pour ses quatre principaux pays (plus de 90% de ses salariés) : en Allemagne pour la troisième année de suite, en France pour la deuxième année consécutive, en Belgique et Italie pour la première fois.



En France, il a obtenu cette année une note globale de près de 75%, avec des résultats en augmentation sur l'ensemble des six grands domaines de pratiques RH (piloter, organiser, attirer, développer, engager et rassembler) recouvrant au total 20 thématiques.



Pour rappel, la certification Top Employer s'appuie sur un questionnaire analysant en profondeur la qualité des processus RH de l'entreprise. Le Top Employers Institute, créé il y a plus de 30 ans, a certifié plus de 1.857 organisations dans 123 pays.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.