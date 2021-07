Korian : doublement du résultat net semestriel

Korian fait part d'un doublement du résultat net part du groupe à 45,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2021 (contre 20,3 millions un an auparavant - hors IFRS 16) et d'une marge d'EBITDA en hausse de 110 points de base à 13,2% hors IFRS 16.



Le chiffre d'affaires semestriel du groupe de prise en charge de la dépendance s'établit à 2,11 milliards d'euros, en progression de 12,3% dont 6,4% en organique, bénéficiant de ses développements dans la santé.



Korian table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2021 supérieure à 10% (contre supérieure à 9% précédemment), avec un taux de marge d'EBITDA (hors IFRS 16) et un niveau de cash-flow libre supérieurs à ceux de 2020.



