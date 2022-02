Korian et Orpea chutent après l'annonce d'un reportage de "Cash Investigation" sur les Ehpad

PARIS, 4 février (Reuters) - Orpea et Korian chutent vendredi en Bourse de Paris après l'annonce d'une enquête en cours du magazine de France 2 "Cash Investigation" sur les pratiques au sein d'Ehpad privés qui s'ajoute à la publication récente d'un livre-enquête révélant de graves dysfonctionnements dans le secteur des maisons de retraites.

A 12h53, Orpea perd 12,33% à 33,75 euros, au plus bas depuis 2013.

Le titre de l'exploitant de maisons de retraites a chuté de près de 60% depuis la publication le 24 janvier de premiers extraits du livre-enquête "Les Fossoyeurs", dans lequel le journaliste Victor Castanet dénonce la négligence d'Orpea et le mauvais traitement de personnes âgées dans certains établissements du groupe.

Le concurrent Korian dévisse ce vendredi de 19,51% à 17 euros, également au plus bas depuis 2013.

"Cash Investigation", un magazine de France Télévisions qui propose des enquêtes sur des pratiques abusives dans le monde des affaires, diffusera un numéro consacré aux Ehpad en mars prochain après plus d'un an d'enquête.

La journaliste Elise Lucet, qui présente l'émission, a promis de "nouvelles révélations" sur son compte Twitter.

Un porte-parole de Korian a déclaré avoir bien reçu une demande d'interview de la journaliste de France 2 concernant "une enquête sur le secteur en général" auquel le groupe apportera une réponse dans la journée. Un communiqué devrait prochainement être publié, a-t-il indiqué.

Orpea n'a pas souhaité faire de commentaire.

"L'annonce d'un Cash Investigation après une enquête d'un an et demi n'aide pas les investisseurs à reprendre confiance dans ce genre de valeurs. Les investisseurs ne peuvent plus tenir ce genre de sociétés dans leurs portefeuilles, eu égard aux mauvaises nouvelles qui risquent de tomber", a déclaré Mikaël Jacoby, responsable du trading chez Oddo.

"Il y a une perte de confiance liée au livre sur Orpea qui a mis le feu aux poudres (...) et aux enquêtes demandées par le gouvernement sur le groupe et par ricochet à tous les gérants d'Ehpad, qui va a priori changer le 'business model' ou la façon dont ont été menées les affaires de ces sociétés", a-t-il poursuivi.

Après la mise en cause d'Orpea, le gouvernement a annoncé le lancement d'une double enquête, administrative et financière, visant le groupe dont le directeur général a été limogé depuis.

Orpea a annoncé la création d'une mission d'évaluation par deux cabinets indépendants sur les accusations à son encontre. (Laetitia Volga avec Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)