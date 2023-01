Korian finalise le rachat de l'espagnol Grupo 5

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Korian a annoncé mercredi soir avoir finalisé l'acquisition de l'opérateur espagnol spécialisé dans la santé mentale Grupo 5. L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, avait été annoncée en juillet dernier.

"Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement des activités santé du groupe, et marque une nouvelle étape dans la construction d'une plateforme de santé mentale de premier plan en Europe. Avec un chiffre d'affaires attendu à 330 millions d'euros en 2023, en France, en Espagne et en Italie, Korian est le troisième acteur privé du secteur en Europe", a indiqué l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques dans un communiqué.

Selon Korian, Grupo 5 devrait dégager une croissance de 10% par an sur les cinq prochaines années.

Après l'acquisition d'Ita Salud en 2021, Korian bénéficie d'un réseau de 77 établissements spécialisés dans la psychiatrie et couvre 14 régions représentant 95% de la population espagnole.

January 12, 2023 01:22 ET (06:22 GMT)