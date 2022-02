Korian : la directrice générale prête à accorder une interview à « Cash Investigation"

Après Orpéa c'est au tour de son concurrent Korian (-20,64% à 16,76 euros) d'être sur la sellette. Selon Le Parisien, dans un reportage de " Cash Investigation " qui pourrait être prêt début mars, Elise Lucet promet des révélations sur l'univers des maisons de retraite avec Korian et DomusVi dans le collimateur. La réaction de Korian n’a pas tardé.



En début d'après-midi, le groupe indique que Sophie Boissard, sa directrice générale, est prête à donner suite à une demande d'interview de l'émission " à condition qu'il s'agisse d'une discussion équitable, sans que ses propos ne soient trahis, montés et donc déformés ".



Korian requiert ainsi une interview en direct et en plateau entre Elise Lucet et Sophie Boissard, à l'issue de la diffusion du reportage ; et la possibilité de visionner au préalable les éléments du reportage le concernant pour pouvoir vous apporter tous les éclaircissements nécessaires.



Le groupe constate que " Cash Investigation " semble avancer que des faits graves susceptibles de mettre en danger les personnes se dérouleraient au sein de certains établissements.



Dans cette hypothèse, et s'il s'agit d'établissements du groupe, Korian souhaite que l'équipe d'Elise Lucet les portent immédiatement à sa connaissance afin de pouvoir prendre sans attendre toutes les mesures qui s'imposeraient pour protéger les résidents, et saisir les autorités compétentes.