Korian : lancement d'une émission d'ODIRNANE

Korian fait part du lancement d'une émission d'ODIRNANE par voie d'offre au public auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal initial d'environ 280 millions d'euros (330 millions en cas d'exercice total de la clause d'extension).



Le produit net de l'émission a pour objet de financer le rachat des ODIRNANE existantes émises en juin 2017 et en septembre 2018 ainsi que les besoins généraux du groupe spécialisé dans la prise en charge de la dépendance.



La fixation des modalités définitives des ODIRNANE est prévue ce jour, suite à la finalisation de la procédure de construction d'un livre d'ordres, et le règlement-livraison des ODIRNANE est prévu le 8 septembre.



