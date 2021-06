Korian : a finalisé l'acquisition d'Ita Salud Mental

Korian confirme la finalisation de l'acquisition d'Ita Salud Mental auprès de Magnum Capital.



Ita Salud Mental est un groupe spécialisé dans la santé mentale, troisième acteur en Espagne en nombre de lits et deuxième en termes de chiffre d'affaires. La société exploite 39 établissements en Espagne avec une forte présence notamment en Catalogne, Madrid et Valence.



Son réseau se compose de 27 cliniques et établissements de soins et de 12 centres d'accueil de jour (dont 2 antennes).



