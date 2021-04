Korian : acquisition d'IPDL en Allemagne

Korian annonce ce matin l'acquisition d'Intensivpflegedienst Lebenswert (IPDL), une société allemande de soins intensifs actuellement implantée dans le Sud de l'Allemagne (Bade-Wurtemberg et Bavière).



IPDL propose des soins intensifs individuels chez les patients, quatre centres de soins communautaires, dont trois dédiés aux soins intensifs et aux soins ambulatoires pour plus de 100 clients.



IPDL est notamment spécialisée dans les soins respiratoires et a développé sa propre école dédiée aux soins respiratoires, où sont formés plus de 300 professionnels de santé chaque année.



' IPDL connaît une croissance continue. Le marché des soins intensifs représente environ 4,5 milliards d'euros en Allemagne, avec une croissance de plus de 5% par an. Celui des soins communautaires devraient quant à lui enregistrer une croissance d'environ 7% par an ' indique le groupe.



