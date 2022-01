Korian : nouvelle émission de Schuldschein finalisée

Korian indique avoir finalisé une nouvelle émission de Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant d'environ 380 millions d'euros (soit plus du double du montant initialement prévu d'environ 150 millions) 'à un coût historiquement bas'.



Cette levée de fonds permet au groupe de prise en charge de la dépendance, tout à la fois de rembourser des prêts à court terme portant des coupons plus élevés, et d'assurer le financement de sa croissance dans des conditions optimisées.



Les emprunts ont été émis sur des maturités longues, principalement à taux fixe. Leurs coupons sont inférieurs aux précédentes émissions de Schuldschein avec des taux respectivement de 1,30% pour les échéances à cinq ans, 1,55% à sept ans et 1,70% à huit ans.



