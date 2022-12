Korian : ouverture de 3 cliniques Inicea en France

Korian continue de développer ses activités Santé avec l'ouverture de 3 cliniques Inicea en France : un établissement de 100 lits en région parisienne (Le-Perreux-sur-Marne), de 80 lits à Blagnac (agglomération de Toulouse), et de 70 lits au Puy en Velay.La finalisation de ces 3 projets porte à 49 le nombre de cliniques restructurées ou construites en France depuis 2016, soit 48% du réseau français.Korian dispose d'un réseau de 113 cliniques et centres de soins en France (sous la marque Inicea), spécialisé dans les soins de suite et la santé mentale.A travers ses activités en France, en Italie et en Espagne, Korian est le 2ème acteur en Europe pour les cliniques de soins de suite et le 3ème dans la santé mentale.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.