Korian : premier plan d'actionnariat salarié

Korian annonce le lancement de Korus 2022, son premier plan d'actionnariat salarié au profit de l'ensemble de ses collaborateurs en France, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni.



"Korus 2022 est une nouvelle étape de la politique de ressources humaines de Korian, qui offrira à chaque salarié la possibilité de bénéficier en tant qu'actionnaire des ambitieux projets de transformation et d'innovation portés par le groupe et de sa croissance future dont l'objectif est d'améliorer le quotidien des personnes âgées et fragiles, et de les accompagner quelques soient leurs besoins", a indiqué l'opérateur de maisons de retraite.