Korian : réagit après deux articles du 'Parisien'

Korian a décidé de réagir après la publication de deux articles publiés aujourd'hui dans Le Parisien évoquant des faits de 'maltraitance' et de 'rationnement alimentaire', des allégations qui, selon la société, revêtent un caractère 'diffamatoire'.



Le groupe indique ainsi se réserver le droit de demander réparation devant les juridictions compétentes.



Korian précise n'avoir reçu aucune plainte collective de familles mais que si cela advenait,chacun des griefs serait traité 'avec la plus grande considération'.



Revenant sur certains cas particuliers soulevés par le quotidien, Korian affirme que les soins prodigués aux résidents en question étaientadaptés à l'évolution de leur état de santé.



