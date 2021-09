Korian : renforce dans la santé mentale en Italie

Korian poursuit sa stratégie d'acquisition ciblée (bolt-on) pour renforcer ses réseaux de soins en Toscane, dans le Latium et dans le Piémont et annonce la constitution d'une ligne d'activité dédiée à la santé mentale. Korian Italie a fait en août dernier l'acquisition de Gruppo Sage, acteur régional spécialisé dans la santé mentale. Gruppo Sage exploite dans le Latium 9 établissements, tous certifiés ISO 9001 et situés à Rome et Viterbe, pour une capacité totale de 568 lits dont 254 dédiés à la prise en charge de pathologies psychiatriques.



Korian Italie acquiert également les murs de 6 des établissements.



Gruppo Sage, qui bénéficie d'une excellente réputation, est le premier acteur privé en santé mentale dans la région du Latium et collabore étroitement avec les principaux hôpitaux publics de la région.



Le chiffre d'affaires, de 22,5 millions d'euros en 2019, devrait continuer à progresser d'au moins 10% d'ici 2023 grâce à l'ouverture de lits supplémentaires pour couvrir les besoins du territoire en matière de santé mentale. Les 9 établissements nouvellement acquis fonctionneront par ailleurs en étroite synergie avec les centres de consultation et de diagnostic et les établissements de soins de longue durée qu'exploite déja Korian dans la région de Rome.



Grâce à cette acquisition, et avec une capacité d'environ 600 lits d'hospitalisation complète, Korian se positionne comme l'un des premiers acteurs privés en santé mentale en Italie, à l'instar de la France et de Espagne, alors que les besoins de prise en charge progressent très rapidement.