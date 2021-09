Korian : une activité dédiée à la santé mentale en Italie

Korian a annoncé lundi la réalisation de deux acquisitions en Italie, qui vont lui permettre d'y constituer une ligne d'activité entièrement dédiée à la santé mentale.



Le groupe français de soins destinées aux personnes âgées et fragiles indique avoir racheté le groupe familial Gruppo Sage, qui opère neuf établissements situés à proximité de Rome avec une capacité de 568 lits.



Korian s'est par ailleurs porté acquéreur du centre ambulatoire Leonardo da Vinci Centro Medico Diagnostico, situé à Florence, une structure spécialisée pouvant accueillir plus de 1400 patients par mois.



Avec ces deux opérations, Korian va pouvoir constituer une ligne d'activité dédiée à la santé mentale.



Le groupe rappelle qu'il prévoit de générer à horizon 2022 un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros dans le domaine de la santé mentale à l'échelle européenne



Korian évoque des besoins croissants liés à la prise en charge des troubles de l'humeur et de la dépression, notamment dans le contexte créé par le Covid.



