Korian : vers une transformation de la forme juridique

Korian fait part de la décision de son conseil d'administration de proposer un projet de transformation de la forme juridique de la société holding du groupe en société européenne, projet qui sera soumis à l'assemblée générale mixte du 2 juin 2022.



Le groupe de prise en charge de la dépendance explique que cette forme d'entreprise lui permettra de bénéficier d'un statut juridique en cohérence avec ses valeurs et sa culture et avec sa réalité économique, et de consolider les actions engagées à l'échelle européenne.



Par ailleurs, en cohérence avec ce changement, Korian a élaboré, à partir de multiples contributions de ses collaborateurs à travers l'Europe et en concertation avec ses instances de représentation du personnel, une nouvelle Charte Ethique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.