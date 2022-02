Scandale des Ehpad : après Orpea, la pression monte sur Korian

© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv KORIAN -2.11% 17.2 -36.89% ORPEA -4.51% 32.19 -61.74%

Après Orpea (-3,95% à 32,38 euros), c’est désormais à Korian (-3,13% à 17,02) d’être au centre de l’attention. Dans les colonnes du Parisien, Sarah Saldmann a déclaré avoir reçu plusieurs dizaines de témoignages de familles mettant en cause la gestion des résidents dans les Ehpad du groupe. L’avocate a même annoncé son intention de lancer une action collective en avril prochain. En parallèle, Le Parisien a relayé plusieurs cas de maltraitance.La réponse de Korian n'a pas tardé. Ce midi, l'exploitant d'Ehpad a contesté " avec la plus grande vigueur les faits de maltraitance ou de rationnement alimentaire visés par ces articles ". " De tels propos revêtent un caractère diffamatoire ", explique Korian, " qui se réserve le droit de demander réparation devant les juridictions compétentes ".Le groupe indique par ailleurs qu'il ne s'est vu notifier aucune plainte collective de familles. Si tel devait être le cas, Korian affirme qu'il prendra connaissance du détail de chacun des griefs qui seraient formulés et qu'il les traitera avec la plus grande considération.En attendant, le groupe a répondu dans le détail aux cas mis en lumière dans le Parisien.S'agissant du cas évoqué de Monsieur K., l'équipe médicale de Korian, après examen de son dossier, estime que les soins apportés ont été adaptés à l'évolution de son état de santé dans un contexte général de dégradation. Korian dit rester à la disposition de la famille pour mandater une expertise médicale qui serait réalisée par un expert médical externe.Par ailleurs, une altercation a effectivement eu lieu une nuit entre deux résidents et la famille n'a pas été prévenue dès le lendemain matin. Le groupe dit s'en être excusé auprès de la famille lors d'une rencontre avec la direction du site.S'agissant du dossier de Monsieur G. admis en 2015, dans un état de grande faiblesse et avec un tableau pathologique lourd, l'équipe médicale de Korian estime que les soins apportés tout au long du séjour, et en coordination avec l'Hôpital Américain, ont été adaptés à l'évolution de son état de santé et aux pathologies dont il souffrait. A la suite d'une réclamation, une expertise médicale amiable a été proposée à sa fille qui l'a acceptée en octobre 2020.Cette expertise médicale a été confiée à un médecin expert indépendant désigné par l'assurance comme il est d'usage, souligne Korian, qui ajoute qu'après analyse des éléments médicaux, l'expert a conclu qu'il n'y avait pas eu défaut de prise en charge, ce qui a clôturé la réclamation en avril 2021." Après avoir tenté de trouver des solutions de paiement pour sa fille et organisé un échéancier de recouvrement durant plus de 24 mois et à défaut définitif de paiement, l'établissement a malheureusement dû engager une procédure contentieuse ", conclut Korian.