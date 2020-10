Korian : 'valorisation hautement attractive' pour Mainfirst

13/10/2020 | 15:26

Mainfirst confirme sa recommandation 'achat' sur Korian avec un objectif de cours de 45 euros, considérant que 'les niveaux de valorisation actuels sont hautement attractifs (moins de huit fois l'EBITDA)'.



Le broker pointe l'augmentation de capital, jugeant le moment et la taille de cette opération comme 'malheureux'. 'Après quatre années de performance stable, la pandémie et cette opération ont ramené le titre à la case départ', souligne-t-il.



Mainfirst ajoute que Korian attend un retour au taux d'occupation normatif à la fin du premier trimestre 2021. Ce trimestre supplémentaire de taux d'occupation déprécié et des ouvertures de lits reportées le conduisent à réduire ses BPA 2020-22 de 42%, 13% et 9%.



