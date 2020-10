Activité solide au 3ème trimestre 2020 : +5,6% de croissance dont +1% de croissance organique. 6% de croissance sur les 9 premiers mois, reflétant la résilience opérationnelle des réseaux à travers l'Europe.

Résilience opérationnelle sur la période malgré les mesures de confinement et de limitation d'activité qui ont concerné 80% des établissements entre mars et juin 2020

Paris, le 19 octobre 2020 - Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles, annonce son chiffre d'affaires du 3ème trimestre et des 9 premier mois de l'année 2020.

La bonne tenue de l'activité reflète aussi l'impact des différents plans de modernisation déployés dans les réseaux et la diversification réussie du portefeuille d'activités avec le développement de solutions « hors les murs », digitales et à domicile ces dernières années.

Les différents réseaux sanitaires et médico-sociaux du Groupe témoignent ainsi d'une forte résilience dans un contexte pandémique inédit, rendu possible par l'implication remarquable de tous les collaborateurs pour maintenir la continuité de soins et de services et la prise en charge des résidents et patients dans chaque établissement.

L'activité du trimestre bénéficie d'une part du rebond des activités sanitaires en France et en Italie après la levée des différentes mesures de réduction d'activité imposées par les autorités compétentes dans ces deux pays et d'autre part de la remontée des taux d'occupation dans les établissements médico-sociaux, suite à la reprise progressive à des entrées dans les différents pays du Groupe à compter du mois de juin, avec un taux d'occupation moyen qui remonte de 2 points par rapport au point bas de -5 points atteint mi-juin.

