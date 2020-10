KORIAN : atteint ses objectifs trimestriels et confirme ses perspectives annuelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le contrat est rempli pour Korian au troisième trimestre 2020. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a réalisé sur la période un chiffre d'affaires de 961,1 millions d'euros, en hausse de 5,6%, dont une croissance organique positive de 1%. Une performance qui se situe dans haut de la fourchette communiquée début octobre (entre 945 et 965 millions d’euros). En Bourse, les investisseurs apprécient : l’action Korian progresse de 1,12% à 27,20 euros.Entre juillet et septembre 2020, l'activité a bénéficié du rebond des activités sanitaires en France et en Italie après la levée des différentes mesures de réduction d'activité, mais également de la remontée des taux d'occupation dans les établissements médico-sociaux, suite à la reprise progressive à des entrées dans les différents pays du groupe à compter du mois de juin.Au total, sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 2,84 milliards d'euros, en progression de 6%, avec une croissance organique positive de 1% (et, hors Italie, de +2,2%).Au 30 septembre 2020, le réseau compte 4 176 lits supplémentaires, soit un total de 86 851 lits.Concernant l'avenir, Korian s'est montré rassurant puisqu'il a confirmé ses objectifs 2020 ainsi que ses perspectives 2022.Pour l'ensemble de l'année, Korian attend une croissance supérieure à 5%. Il table également sur une marge d'Ebitda égale ou supérieure à 13,2%, avant impacts de la norme IFRS 16 et en excluant les coûts exceptionnels liés à la crise du Covid-19.A l'horizon 2022, Korian un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards d'euros, avec un niveau de marge d'Ebitda de 15,5% avant impact de la norme IFRS 16 (environ 24,7% en IFRS 16 avec environ 80 millions de loyers résiduels) et un levier financier inférieur à 3,5 fois.