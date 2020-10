Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian a annoncé le succès d’une émission additionnelle (tap) de son Sustainability-Linked Euro PP de maturité juin 2028 pour un montant de 57 millions d’euros, portant ainsi le montant total de la souche obligataire à 230 millions d’euros. Les obligations nouvelles seront assimilées et formeront une souche unique avec les obligations existantes émises le 29 juin 2020.Bénéficiant du soutien renouvelé de certains investisseurs existants, ce tap a par ailleurs permis d'intégrer de nouveaux investisseurs de renom et bénéficie de conditions de prix plus attractives que l'émission initiale, confirmant ainsi la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe et dans l'ambition de sa stratégie RSE.Cette émission additionnelle permettra au groupe Korian d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en poursuivant la diversification de ses sources de financement.Les fonds levés seront utilisés pour les besoins de financement généraux de l'entreprise.