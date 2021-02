Korian : Bonne résilience des activités de Korian en 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19 24/02/2021 | 18:55 Envoyer par e-mail :

Regulatory News : Korian (Paris:KORI), premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles, annonce son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et ses résultats pour l'exercice 2020. Sophie Boissard, administratrice et directrice générale du groupe Korian : "À l'heure où nous dressons le bilan de l'année passée, nos premières pensées vont aux résidents, patients et collaborateurs du Groupe qui ont été touchés par la pandémie, ainsi qu'à leurs proches. Je salue l'engagement et la solidarité dont ont fait preuve les équipes Korian pour assurer la continuité et la qualité des soins face à une menace sanitaire d'une ampleur inédite. Cette épreuve nous a ramenés à l’essence même de notre mission : prendre soin des personnes âgées et fragiles et de leurs proches, dans le respect de leur dignité, et contribuer à leur qualité de vie. Elle nous a confortés dans la force de nos valeurs : Confiance, Initiative, Responsabilité. En 2021, face au défi de la longévité et des maladies chroniques, nous continuerons plus que jamais à investir et à innover pour apporter à chaque personne des solutions de qualité adaptées à sa situation. » Forte mobilisation à l’échelle européenne pour faire face à la pandémie : - Déploiement dans tous les établissements Korian de protocoles Covid adaptés, audités par Bureau Veritas, sécurisation des approvisionnements, 100 000 tests effectués par semaine ; 76% des résidents1 et 43% des collaborateurs2 vaccinés. Progrès significatifs dans la mise en œuvre de la feuille de route RSE du Groupe : - Excellence du soin : stabilité du score global de satisfaction client3 à 94%, progression significative de 400 pb du score net de satisfaction ; - Excellence RH : Doublement (de 4% à 8% des effectifs) de la part des salariés engagés dans des formations qualifiantes ; - Empreinte environnementale : lancement d’un plan visant à réduire de 40% les émissions de CO2 entre 2018 et 2030. Chiffre d’affaires en progression de 7,2% (3 874 millions d’euros) bénéficiant de la stratégie de croissance de proximité mise en œuvre depuis 2016 : - Croissance organique positive à 2%, bénéficiant de la diversification du portefeuille d’activités et de géographies ; - Montée en charge des nouvelles plateformes en Espagne et aux Pays-Bas qui représentent 20% de la croissance publiée ; - Contribution significative des activités médicales (soins de suite, soins ambulatoires, santé mentale) qui représentent 40% de la croissance publiée ; - Confirmation du potentiel de croissance des activités domicile qui progressent de 25% en 2020. Marge d’EBITDA, hors coûts exceptionnels, de 13,6%, supérieure aux objectifs communiqués (12,9% en tenant compte des coûts exceptionnels Covid-19) Un parc de 1 000 établissements représentant près de 89 000 lits, soit + 6 000 lits (+32% vs 2019), dont près de 1 500 dans le cadre de projets greenfield, et 15 cliniques bénéficiant de nouvelles capacités d’hospitalisation de jour Accélération de la stratégie de diversification - Deux tiers des investissements dans les activités de santé avec des prises de positions importantes dans la santé mentale, les soins de suite spécialisés et les développements digitaux au service des écosystèmes de santé ; - Expansion géographique maîtrisée avec l’entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition d’un réseau de 6 résidences seniors premium au Royaume-Uni. Renforcement de la structure financière du Groupe : levier financier ramené à 3,0x et ratio d’endettement immobilier maintenu à 55% pour un portefeuille d’une valeur totale de 2,7 milliards € Proposition de dividende : 0,30€ par action Confirmation des objectifs financiers annoncés pour 2022 : Chiffre d’affaires supérieur à 4,5 milliards d’euros et marge d’Ebitda de 15,5% *** Mise en place d’une organisation adaptée pour fonctionner durablement dans un environnement Covid-19 – campagnes de vaccination en bonne voie Korian s’est mobilisé tout au long de l’année 2020 pour protéger ses résidents et patients, ainsi que son personnel contre la pandémie mondiale de Covid-19. A compter du mois de mars, le Groupe a adapté son organisation opérationnelle en profondeur pour pouvoir fonctionner durablement dans un environnement Covid-19. Ainsi ont été déployés dans tous les réseaux des protocoles d’hygiène et de prévention renforcés. Lors de campagnes d’audits réalisées par Bureau Veritas, 98% des établissements audités ont obtenu un niveau de certification excellent ou très bon. Par ailleurs des protocoles thérapeutiques spécifiques ont été définis en lien avec les autorités sanitaires et médicales locales dans les cliniques comme dans les maisons de retraite pour la prise en charge des personnes contaminées. Des solutions de téléconsultation (opérées en France par Omedys, une société spécialisée acquise fin 2019) ont été mises à la disposition des réseaux pour renforcer la présence médicale 7 jours sur 7 et la capacité d’accès à des expertises spécialisées. Par ailleurs, des campagnes de tests sont organisées régulièrement dans tous les sites pour les salariés et les visiteurs, à une fréquence au moins hebdomadaire, tandis que les stocks locaux et centraux d’EPI ont été fortement renforcés (stocks roulants couvrant au moins deux mois de consommation en situation épidémique). Enfin, pour faciliter le maintien des contacts avec les familles et les proches malgré les restrictions générales de déplacement et de visites décidées par les autorités dans la plupart des géographies en raison de la situation épidémique, des solutions de connexion à distance (visio-conférence, réseaux sociaux) ont été déployées dans tous les sites. Depuis le 27 décembre 2020, tous les réseaux d’établissements du Groupe sont mobilisés, en coopération étroite avec les autorités sanitaires locales, pour réaliser la première campagne de vaccination. A ce jour, 76% des résidents4 et 43% des collaborateurs5 ont été vaccinés et cette première campagne sera terminée au plus tard à la fin du mois de mars. Korian tient à remercier ses équipes, ses patients, ses résidents et l’ensemble de ses interlocuteurs et parties prenantes pour leur résilience et le sens des responsabilités dont ils ont fait preuve tout au long de ces mois. Les nombreux témoignages reçus sur le terrain, aussi bien en interne qu’en externe, sont autant d’encouragements pour tous à poursuivre leur mobilisation. La dernière enquête annuelle de satisfaction client réalisée en novembre 2020 dans chacun de nos établissements en Europe, marque une hausse significative de 400 points de base du score net de satisfaction, tandis que le score global de satisfaction se maintient à un niveau très élevé, à 94%. Des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la feuille de route RSE annoncée en 2020 En 2020, Korian est en avance sur les principaux engagements quantifiés à moyen terme qu’il a définis dans le cadre de sa stratégie RSE6, à travers une forte contribution à l’égard ses parties prenantes. Dans le contexte particulier de lutte contre la pandémie de Covid-19, Korian a multiplié les actions de solidarité : - Mobilisation d’une partie de son réseau pour accueillir les patients Covid-19 et soulager l’hôpital public (5 620 patients pris en charge) ; - Création en avril 2020, d’un fonds de solidarité Covid-19 financé par les contributions des cadres dirigeants et des administrateurs, qui a permis de soutenir notamment trois programmes de recherche médicale prometteurs, en partenariat avec la Fondation Korian et la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), conduits par l’Institut Pasteur, l’Inserm et le CHU de Paris (AP-HP). Concernant la qualité des soins, la certification ISO 9001 progresse de 8% à 11%. Les campagnes de certification vont s’accélérer en 2021 avec un objectif de 100% des sites certifiés d’ici 2023, tandis que les formations aux thérapies non médicamenteuses (Positive Care), suspendues en 2020 dans le contexte épidémique, vont reprendre. Concernant l’excellence RH, Korian a également investi sur la période dans la formation et le développement des compétences de ses collaborateurs, d’une part avec l’ouverture de deux nouveaux pôles d’apprentissage en Europe (Lyon et Munich) afin de soutenir les programmes internes de formation qualifiante et de promotion, et d’autre part avec la création en France du 1er Centre de Formation des Apprentis, dédié aux métiers du soin, qui formera jusqu’à 500 apprentis aides-soignants d’ici 2022. Ainsi, la proportion des collaborateurs engagés dans des parcours qualifiants a doublé en 2020, passant de 4% à 8% des effectifs, soit le niveau attendu pour 2023, démontrant une très forte adhésion des collaborateurs et jeunes embauchés à la démarche de formation qualifiante assurée par l’entreprise ; l’objectif pour 2023 a dès lors été relevé à 10% des effectifs. Dans le même temps, l’ancienneté moyenne des salariés est passée de 6,7 ans à 6,9 ans, notamment grâce à la réduction du turn-over. Ces différentes mesures, en cohérence avec la promesse employeur Korian, ont notamment permis au Groupe d’être distingué comme « Top Employer » en Allemagne en 2020, devenant ainsi la première entreprise de soin à recevoir cette distinction reconnue délivrée par un institut international indépendant. En ce qui concerne la contribution à l’activité locale, le Groupe a réalisé 80% de ses achats auprès de fournisseurs locaux, contribuant ainsi à soutenir l’économie des territoires dans lesquels il est implanté. Enfin, dans le cadre de sa trajectoire bas carbone, visant à réduire de 40% les émissions de CO2 liées à ses activités d’ici 2030 par rapport à 2018, le Groupe a d’ores et déjà marqué de premières avancées avec une réduction de 6,4% de la consommation d’énergie en 20207. Des développements digitaux au service des écosystèmes de soins locaux La pandémie a confirmé l’importance, pour la continuité et la qualité de la prise en charge, d’assurer l’intégration efficace de chaque établissement Korian dans les territoires de santé locaux. C’est l’objet des investissements dans le digital réalisés par le Groupe depuis deux ans. Ainsi, le déploiement de la plateforme de téléconsultation Omedys, acquise par Korian en 2019, à laquelle sont désormais reliés tous les établissements sanitaires et médico-sociaux français du Groupe, a permis d’assurer en 2020 plus de 10 000 téléconsultations. Le développement de cette plateforme va s’étendre en 2021 aux prises en charge à domicile et aux résidences services. Par ailleurs, MoveInMed, une société de développement de solutions de santé digitales, acquise par le Groupe en 2019, a pu mettre à la disposition des équipes médicales des solutions de e-rééducation et de suivi à distance des patients à domicile pendant les périodes de confinement, tandis que Medicalib, plateforme qui facilite la mise en relation avec des infirmiers et rééducateurs libéraux, a permis la mobilisation de renforts à domicile, en relais des services assurés par Petits-fils, tout comme en établissement. Enfin, l’application Korian Générations, le réseau social du Groupe qui permet aux familles d’avoir un lien direct avec leur proche en maison de retraite, dont le développement est désormais assuré par Technosens, une SSII acquise en 2020, a connu une forte expansion en 2020, avec plus de 8 500 familles utilisatrices régulières. Ces différentes réalisations confirment la contribution majeure des solutions digitales à la qualité, à la continuité et à l’accessibilité des soins. Le Groupe va amplifier et accélérer ses efforts digitaux en 2021, en particulier pour le suivi des patients à domicile. *** Les états financiers 2020, consolidés et audités, ont été approuvés par le Conseil d’administration réuni le 24 février 2021. Un rapport avec une certification sans réserve est en cours d’émission par les Commissaires aux Comptes. Les états financiers consolidés ont été préparés conformément à la norme IFRS 16. A des fins de comparabilité, l’information financière qui suit est présentée hors application de la norme IFRS 16. *** Chiffre d’affaires T4, chiffre d’affaires et résultats annuels 2020 Bonne croissance liée aux récentes acquisitions et bonne résistance de la performance organique Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 a augmenté de 10,9% et a dépassé 1 milliard d’euros (1 036,4 millions d’euros). La croissance organique, tirée en particulier par l’Allemagne et la contribution des nouvelles activités (domicile, activités de santé et soins ambulatoires), a atteint 4,7%. Ces chiffres reflètent la résilience de l’activité du Groupe dans le contexte épidémique et la pertinence de la stratégie de diversification du portefeuille d’activités et de géographies du Groupe. Sur l’année 2020, le chiffre d’affaires s’élève à 3 874 millions d’euros, en hausse de 7,2%. Il bénéficie notamment de l’apport des différentes acquisitions réalisées depuis 2019 au soutien de la politique de diversification des activités du Groupe. Ainsi, les nouvelles plateformes espagnole et néerlandaise ont contribué pour 20% à la progression du chiffre d’affaires. Les activités de santé représentent 40% de la croissance du Groupe sous l’effet, d’une part des acquisitions ciblées faites en France (réseaux 5 Santé et Inicea) et en Italie et d’autre part, des investissements réalisés depuis quatre ans pour soutenir le développement du réseau de cliniques et le développement des capacités en hospitalisation de jour et en soins ambulatoires (+25% en France, +70% en Italie). La croissance organique sur l’année a atteint 2%. Si l’Allemagne a connu une croissance organique particulièrement soutenue à 4,2%, grâce à la bonne montée en charge des établissements nouvellement ouverts et au travail de fond effectué sur le mix tarifaire des services proposés, l’ensemble des pays du Groupe présente une croissance organique positive, à l’exception de l’Italie, pour laquelle les mesures de restriction d’activités, notamment dans le secteur sanitaire, ont été particulièrement sévères. Par ailleurs, la contribution des nouvelles activités (services à domicile, résidences services et solutions d’hébergement alternatives) commence à faire sentir ses effets sur le périmètre du Groupe, les soins et services à domicile représentant à eux seuls 0,4% de croissance organique du Groupe, avec une progression organique de 18% sur l’année. En 2020 le Groupe a ajouté à son portefeuille 107 nouveaux établissements, représentant environ 6 000 lits, ce qui porte le parc exploité à un total de 1 000 établissements représentant 88 651 lits exploités à la date du 31 décembre 2020. Le Groupe a livré près de 1 500 lits dans le cadre de projets greenfield en 2020 et dispose d’une réserve importante de projets neufs, notamment en France, avec le programme des résidences Ages&Vie et les programmes de relocations et d’extension de cliniques ainsi qu’aux Pays-Bas et en Allemagne. L’ensemble de ces projets va permettre au Groupe d’accélérer ses développements greenfields et de s’installer sur un rythme annuel de 3 000 nouveaux lits mis en service d’ici 2023. En 2020, le groupe a réalisé 19 acquisitions, représentant un investissement total de 1,2 milliard d’euros. Cet important programme d’investissement a permis au Groupe de se renforcer fortement dans les activités médicales, en Italie et surtout en France, avec l’acquisition du réseau de cliniques de soins de suite 5 Santé, spécialisé dans les soins respiratoires, et l’acquisition d’Inicea, acteur reconnu de la santé mentale en France, qui permet à Korian d’entrer dans le Top 3 français des acteurs privés de santé mentale avec un réseau de 30 cliniques et centres de consultations et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en rythme annuel. Le Groupe entend poursuivre son développement dans le secteur des activités de santé, en se concentrant sur les soins de suite spécialisés et la santé mentale, compte tenu des importants besoins existant dans l’ensemble de ses géographies et des synergies avec ses autres activités. Au total, les 39 acquisitions réalisées en 2019 et 2020 devraient générer près de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires en run rate. Le Groupe a par ailleurs poursuivi le développement de ses activités en Espagne et aux Pays-Bas, pays dans lesquels il a commencé à s’implanter en 2019 : - Le réseau espagnol, composé désormais de 16 établissements médico-sociaux implantés dans trois régions, en Andalousie, aux Baléares et dans la région de Valence, a vu son chiffre d’affaires progresser d’un tiers, à 33 millions d’euros et a fait preuve d’une bonne résistance face à la pandémie. - Aux Pays-Bas, le groupe a procédé début 2020 à de nouvelles acquisitions lui permettant de disposer désormais d’une plateforme de 37 maisons de retraite, cliniques et petites résidences haut de gamme, pour un chiffre d’affaires proche de 60 millions d’euros, qui a presque quintuplé depuis 2019, et un solide pipeline. Korian entend maintenant mettre en œuvre la même stratégie d’implantation progressive et ciblée au Royaume Uni, qui représente le quatrième marché européen en termes de démographie. - A ce titre, il a ainsi entamé des négociations exclusives en vue d'acquérir Berkley Care Group, qui exploite un réseau de six résidences seniors haut-de-gamme dans le sud de l’Angleterre, toutes reconnues pour la qualité de leurs services et de leurs soins. Korian s’apprête également à acquérir l’immobilier pour cinq de ces maisons. La plateforme devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 25 millions de livres sterling en 2021. L’EBITDAR du Groupe en 2020 se monte à 975 millions d’euros hors coûts exceptionnels Covid-19, en progression de 2,9% par rapport à 2019, soit une marge de 25,2%, en réduction de 100 points de base par rapport à 2019 (Intégrant les coûts exceptionnels Covid-19, l’EBITDAR s’élève à 948,3 millions d’euros, soit une marge de 24,5%). Cette baisse reflète l’impact des réductions d’activité liées à la situation sanitaire et aux mesures de confinement prises dans les différents territoires, alors que l’investissement dans les ressources humaines est resté soutenu, avec une masse salariale en augmentation de 10,3% en 2020 et représentant 57% du chiffre d’affaires, le Groupe ayant tenu à maintenir sa structure d’effectifs permanents, en dépit des réductions temporaires d’activité. Par pays8 - En France9, la croissance du chiffre d’affaires atteint +6,6% (contre +7,1% en 2019), alimentée notamment par les récentes acquisitions, dans les activités de santé, et par le maintien d’une croissance organique de 2,4% malgré les impacts du confinement et de la pandémie. La marge d’EBITDAR recule à 25,5% (contre 27,1% en 2019), impactée par une plus forte hausse de la masse salariale. - En Allemagne, le chiffre d’affaires a fortement progressé à +6,3% (contre +5,3% en 2019), reflétant la bonne dynamique d’activité dans ce pays, très peu touché par la première vague pandémique. La part organique reste forte, à 4,2% (contre +4,5% en 2019), par suite notamment d’une bonne montée en charge des établissements nouvellement ouverts et d’un renforcement du mix tarifaire. La marge d’EBITDAR progresse de 50 points de base depuis 2019 (et de 100 points de base depuis 2018) pour s’établir à 26,7%. - Au Benelux10, la croissance publiée est restée élevée, à 11% (contre 18,2% en 2019), grâce à la contribution des Pays-Bas. À +3,5%, contre 5,7% l’année précédente, la croissance organique ralentit en raison des restrictions d’activité liées à la Covid-19, mais reste soutenue par la croissance du réseau, la montée en charge des nouveaux établissements et la bonne dynamique des activités de soins à domicile (+10%). La marge d’EBITDAR recule à 23,2% (contre 25,2% en 2019), reflétant l’impact de l’épidémie sur la structure des charges de personnel et l’effet dilutif des établissements en ramp-up aux Pays-Bas. - En Italie, le chiffre d’affaires a augmenté de +7,3% (contre +9,3% en 2019) grâce à une stratégie d’acquisition dynamique, axée sur le développement des activités de santé, et le renforcement des positions du Groupe dans quelques régions-clés. La croissance organique recule toutefois très fortement, à -8,2%, en raison de l’impact particulièrement fort de l’épidémie de Covid en Italie et des mesures d’interruption complète d’activité, non compensées, prises par les autorités italiennes en particulier dans le secteur sanitaire. Ces effets se reflètent en partie sur la marge d’EBITDAR qui s’établit à 22,4% (contre 23,7% en 2019), même si une gestion prudente des coûts a permis de neutraliser en partie ces impacts. L’EBITDA du Groupe atteint 525,2 millions d’euros (498,2 millions d’euros incluant les coûts exceptionnels Covid-19) en 2020, en baisse de 1,9% par rapport à 2019. La marge s’établit ainsi à 13,6% (contre 14,8% en 2019), soit 12,9% en tenant compte des coûts exceptionnels Covid-19. La part des coûts, fixes, de location rapportée au chiffre d’affaires s’est alourdie de 20 pb en 2020. En effet, les investissements immobiliers réalisés au cours de l’année pour un montant total de 560 millions d’euros, ont surtout porté sur des projets greenfields en ramp up ou non encore mis en service, les acquisitions de biens matures s’étant surtout concentrées sur le deuxième semestre. Korian détient désormais les murs de 219 établissements pour une valeur totale d’environ 2,7 milliards d’euros. Ces actifs sont répartis sur toutes les géographies du Groupe et représentent désormais 24% de la valeur des actifs immobiliers exploités par le groupe. Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) se monte à 298,3 millions d’euros, soit 7,7% du chiffre d’affaires (contre 9,3% en 2019). Le bénéfice net (part du groupe) s’élève à 64,9 millions d’euros (contre 136 millions d’euros en 2019), après une charge d’impôt sur le revenu de 25,8 millions d’euros représentant un taux d’imposition réduit à 27,4%. Une structure financière renforcée Le Groupe a généré 223 millions d’euros de cash-flow libre opérationnel en 2020, soit un taux de transformation rapporté à l’EBITDA stable à 42,5%. La part des investissements de maintenance rapportée au chiffre d’affaires s’établit à 2,2%. Cette bonne performance a notamment été rendue possible par une gestion prudente du besoin en fonds de roulement. La structure financière de Korian s'est renforcée grâce notamment aux opérations en fonds propres, une augmentation de capital et un partenariat immobilier. Le levier ajusté du Groupe s’établit désormais à 3x, malgré une année d’investissements élevés. Cette structure de bilan renforcée permettra au Groupe de rester manœuvrant, dans des marchés en croissance et en consolidation. Fin 2020, Korian a noué un partenariat de 15 ans avec BNP PARIBAS Cardif et EDF Invest qui ont investi dans plusieurs des foncières du Groupe à hauteur de 336 millions d’euros. L’accord prévoit un rendement garanti pour les investisseurs et la possibilité pour Korian de racheter les actions à un prix plafonné. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie « Asset smart » définie par Korian en 2016, visant à lui permettre de limiter la part de capital allouée à son portefeuille immobilier tout en conservant un niveau d’endettement maîtrisé, et en gardant le plein contrôle de ses actifs d’exploitation. La dette financière nette du groupe passe de 3 157 millions d'euros au 31 décembre 2019 à 3 515 millions d'euros. La quasi-totalité de cette hausse provient de la dette immobilière. Celle-ci représente 1 471 millions d'euros pour une valeur de portefeuille immobilier de 2 668 millions d'euros, soit un ratio d’endettement stable à 55%. Perspectives Alors que les impacts majeurs de la pandémie de Covid-19 renforcent les besoins en termes de prise en charge des maladies chroniques et d’accompagnement de proximité des personnes âgées et fragiles, le Groupe entend poursuivre sa stratégie de développement et de diversification de ses offres, dans la droite ligne de son projet d’entreprise Le Soin à Cœur. Korian confirme ses objectifs 2022, à savoir un chiffre d'affaires de plus de 4,5 milliards d'euros et un EBITDA hors IFRS 16 de 15,5%. Il confirme également les objectifs non financiers annoncés dans le cadre de sa feuille de route RSE à l’horizon 2023. Cinq objectifs, correspondant à la satisfaction client, la qualité des soins, la qualité du travail, la mixité au sein du top management et la réduction des consommations d’énergie, sont à présent intégrés dans l’évaluation des performances du management. Une journée investisseurs se tiendra le 16 juin 2021. Proposition de dividende et Assemblée Générale Annuelle des actionnaires Le Conseil d’administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 27 mai 2021, la distribution d’un dividende de 0,30 euro par action avec option de paiement par remise d’actions nouvelles. Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité de rémunération et de nomination, proposera également aux actionnaires, à l’occasion de l’Assemblée Générale Annuelle, les nominations et les renouvellements des mandats suivants au sein du Conseil d’administration : Predica Prévoyance Dialogue (renouvellement),

Holding Malakoff Humanis (renouvellement),

Mme Catherine SOUBIE (renouvellement), ainsi que

M. Guillaume BOUHOURS (ratification d’une nomination par cooptation ayant fait l’objet d’une décision du Conseil d’Administration du 11 janvier 2021 par suite de la démission de M. Christian CHAUTARD intervenue le 1er octobre 2020). Compte tenu de la situation sanitaire et de la prolongation par le gouvernement français de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 au moins, l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires pourra se tenir au siège social de l’entreprise en présence d’un nombre restreint de participants, conformément aux règles particulières s’appliquant aux assemblées d'actionnaires « à huis clos ». Ainsi, et dans le respect des dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 24 février 2021, a conféré tous pouvoirs à la Directrice Générale pour organiser l’Assemblée Générale selon toutes modalités qu’elle jugerait opportunes et seraient exigées par les circonstances, dans le respect de la réglementation spécifique applicable à cette date. Présentation des résultats 2020 – SFAF (virtuelle) Jeudi 25 février 2021 à 10h00 CET Les détails pour accéder au webcast vidéo en direct ainsi que les numéros d'appel (voix uniquement) sont disponibles ci-dessous. Le document de présentation sera disponible en ligne Lien vers le live video webcast - FR : https://channel.royalcast.com/landingpage/korianfr/20210225_1/ - EN : https://channel.royalcast.com/landingpage/korianen/20210225_1/ N° de téléphone pour accéder au live audio webcast - FR: +33 (0) 1 7037 7166 - UK-Wide: +44 (0) 33 0551 0200 - US: +1 202 204 1514 - Merci de préciser à l’opérateur si vous souhaitez participer à la conférence

en français ou en anglais À propos de Korian Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles. www.korian.com Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP ANNEXES EBITDA En M€ FY 2020 FY 2019 ∆ Excl. IFRS 16 Excl. IFRS 16 Chiffre d'affaires 3 874,0 3 612,5 7,2% Coûts de personnel (2 212,8) (2 005,3) 10,3% % du chiffre d'affaires 57,1% 55,5% +160 pb Autres coûts (686,0) (659,1) EBITDAR 975,2 948,1 2,9% % du chiffre d'affaires 25,2% 26,2% -100 pb Loyers externes (450,0) (413,0) % du chiffre d'affaires 11,6% 11,4% EBITDA 525,2 535,1 (1,9%) % du chiffre d'affaires 13,6% 14,8% -120 pb Coûts exceptionnels Covid-19 (26,9) EBITDA incl. Coûts exceptionnels Covid-19 498,2 535,1 % du chiffre d'affaires 12,9% 14,8% COMPTE DE RESULTAT En M€ FY 2020 Ajustements IFRS 16 FY 2020 FY 2019 ∆ Incl. IFRS 16 Excl. IFRS 16 Excl. IFRS 16 Chiffre d'affaires 3 874,01 - 3 874,0 3 612,5 7,2% Coûts de personnel (2 228,5) - (2 228,5) (2 005,3) 11,1% % du chiffre d'affaires (57,5%) - (57,5%) 55,5% Autres coûts (707,9) 10,6 (697,2) (659,1) 5,8% % du chiffre d'affaires (18,3%) - (18,0%) 18,2% EBITDAR 937,6 10,6 948,3 948,1 0,0% % du chiffre d'affaires 24,2% - 24,5% 26,2% Loyers externes (76,4) (373,5) (450,0) (413,0) 9,0% % du chiffre d'affaires (2,0%) - (11,6%) 11,4% EBITDA 861,1 (362,9) 498,2 535,1 (6,9%) % du chiffre d'affaires 22,2% - 12,9% 14,8% Amortissements & Dépréciations (531,4) 329,8 (201,6) (178,3) 13,1% Provisions (25,3) - (25,3) (19,1) 32,2% EBIT 304,4 (33,1) 271,3 337,7 (19,7%) % du chiffre d'affaires 7,9% - 7,0% 9,3% Dépenses non courantes (38,5) - (38,5) (15,7) 145,7% Résultat opérationnel 265,9 (33,1) 232,8 322,1 (27,7%) % du chiffre d'affaires 6,9% - 6,0% 8,9% Résultat financier (205,8) 67,2 (138,7) (119,9) 15,6% Résultat net avant impôts 60,0 34,1 94,1 202,2 (53,4%) Impôts sur les bénéfices (17,2) (8,6) (25,8) (64,7) (60,2%) Taux d'ilpôt 28,6% 27,4% 32,0% Résultat des sociétés mises en équivalence (0,8) (0,8) - - Intérêts des minoritaires (2,7) - (2,7) (1,5) 75,7% Résultat Net - Part du Groupe 39,4 25,5 64,9 136,0 (52,3%) % du chiffre d'affaires 1,0% - 1,7% 3,8% TABLEAU DE FINANCEMENT M€ FY 2020 IFRS 16 impact FY 2020 FY 2019 ∆ Incl. IFRS 16 Excl. IFRS 16 Excl. IFRS 16 EBITDA 861,1 362,9 498,2 535,1 (6,9%) Non cash & autres (2,2) 20,6 (22,8) (38,8) Variation du besoin en fonds de roulement 13,1 1,4 11,7 6,5 Dépenses d'investissements opérationnels (86,9) - (86,9) (99,0) Flux net de trésorerie généré par l'activité 785,1 384,9 400,2 403,8 (0,9%) Impôts sur les bénéfices payés (62,8) - (62,8) (58,9) Frais financiers payés (181,6) (67,2) (114,4) (114,3) Cash flow libre opérationnel 540,7 317,7 223,0 230,6 (3,3%) Investissements de développement (111,7) - (111,7) (99,4) Investissements financiers (acquisitions) (530,0) - (530,0) (254,3) Cash flow libre net (101,0) 317,7 (418,7) (123,2) Dividendes payés (10,2) - (10,2) (33,4) Investissements/Désinvestissements immobiliers (560,1) - (560,1) (278,8) Augmentation de capital 390,9 - 390,9 - Ajustements non cash de la dette nette & autres (108,0) (348,6) 240,6 2,2 Variation de la dette nette (388,6) (30,9) (357,7) (433,2) 1 Taux calculés à la date du 23 février 2021 dans le réseau médico-social

2 En France, seuls les collaborateurs de plus de 50 ans et/ou avec comorbidité, sont éligibles à cette 1 campagne de vaccination

3 Enquête “Korian Satisfaktion”– 39 347 répondants (famille des résidents et patients des cliniques). Réalisée dans 5 pays du Groupe Korian, une fois par an en octobre-novembre dans les maisons de retraite / résidences services, et tout au long de l'année parmi les patients des cliniques.

4 Taux calculés sur la population éligible à la vaccination en date du 23 février 2021 dans le réseau médico-social

5 En France, seuls les collaborateurs de plus de 50 ans et/ou avec comorbidité, sont éligibles à cette 1 campagne de vaccination

6 Responsabilité Sociale et Environnementale

7 Périmètre : 3 pays : France, Belgique, Italie

8 EBITDAR par pays hors coûts exceptionnels Covid-19

9 Inclut l’Espagne (33,4 millions d’euros

10 Inclut les Pays-Bas (57,6 millions d’euros) Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210224005872/fr/

