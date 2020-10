Korian : Jean-Pierre Duprieu est nommé Président du Conseil d'administration de Korian

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 1er octobre 2020

Jean-Pierre Duprieu est nommé Président du Conseil d'administration de Korian

Christian Chautard ayant fait part de son souhait de mettre un terme, pour convenance personnelle, à ses fonctions de Président après 9 ans d'exercice, le Conseil d'administration, réuni le 1er octobre, a désigné Jean-Pierre Duprieu pour lui succéder.

Ancien membre de la direction générale du Groupe Air Liquide, notamment en charge de l'Europe et du pôle Santé, membre du conseil de surveillance de Michelin et administrateur du Groupe SEB, Jean-Pierre Duprieu siège au Conseil d'administration de Korian en tant qu'administrateur indépendant depuis le mois de juin 2016 où il présidait jusque-là le Comité des Rémunerations et des Nominations depuis septembre 2016 et était membre du Comité d'audit. Sa riche expérience dans le secteur des activités de santé, dans le domaine du développement international et de l'intégration des opérations, et l'expertise reconnue qui est la sienne en matière de gouvernance seront particulièrement précieuses pour soutenir le développement de Korian dans les années à venir, dans la continuité de la stratégie déjà engagée.

Christian Chautard était membre des instances de gouvernance de la société depuis 2011, d'abord comme Président du Conseil de Surveillance puis comme Président du Conseil d'administration depuis 2012. Sous ses mandats successifs, Korian a multiplié sa taille par six en devenant le premier Groupe européen spécialisé dans l'accompagnement du Grand Age et des fragilités, présent dans 600 bassins de vie dans 6 pays au travers d'activités médicales et médico- sociales diversifiées, allant des soins de suite et de réadaptation aux maisons de retraite médicalisées en passant par les résidences services et les prises en charge à domicile. Il démissionne également à compter du 1er octobre de son mandat d'administrateur mais conserve ses fonctions de Président de la Fondation Korian en Allemagne.

Le Conseil d'administration remercie chaleureusement Christian Chautard pour sa forte contribution au développement de Korian au cours de la dernière décennie. Les membres du Conseil se félicitent de pouvoir assurer avec Jean-Pierre Duprieu comme Président du Conseil d'administration et Sophie Boissard comme Directrice Générale une continuité harmonieuse de la gouvernance du Groupe.

A la suite de ce changement, le Conseil d'administration comprend 11 administrateurs (y compris 2 administrateurs représentant les salariés), dont 5 administrateurs indépendants (soit 55% des administrateurs, sans tenir compte des administrateurs représentant les salariés) et 5 administrateurs de sexe féminin (soit environ 55%, sans tenir compte des administrateurs représentant les salariés).

Par ailleurs, Anne Lalou est nommée Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations, et Holding Malakoff Humanis, représenté par Anne Ramon, préside le Comité Ethique, Qualité et RSE.

