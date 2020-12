Korian : Un programme ambitieux en 2021 pour la nouvelle Direction de la Recherche & Innovation Santé Korian

Communiqué de presse 8 décembre 2020

Un programme ambitieux en 2021

pour la nouvelle Direction de la Recherche & Innovation Santé Korian

Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles, développe la recherche dans ses établissements pour améliorer concrètement la pertinence et la qualité des soins aux personnes. 22 projets déjà engagés, organisés autour de 4 axes prioritaires : voilà pour 2021 le programme ambitieux de la Direction de la Recherche & Innovation Santé (DRIS) Korian.

Lancée début 2020 et s'appuyant sur le service de recherche autonome créé depuis de nombreuses années par le groupe de cliniques « 5 santé » qui a rejoint Korian, la DRIS est animée par Catherine Miffre (directrice de la Recherche et de l'innovation) accompagnée de Nelly Heraud (directrice de la Recherche) et désormais structurée autour d'un comité stratégique et d'un comité de recherche, présidé par Alain Varray et Maurice Hayot, tous deux Professeurs des Universités.

La Direction de la recherche et Innovation s'est dotée d'une organisation maîtrisée autour de chercheurs confirmés et permanentset de sept conventions de collaboration de longue date avec des universités et établissements publics (Université de Montpellier, Université de Lyon…) et des laboratoires universitaires (« EuroMov Digital Health in Motion », « PhyMedExp : Physiologie et Médecine Expérimentale du cœur et des muscles » ; et le laboratoire « L-VIS » sur les Vulnérabilités et l'Innovation dans le Sport).

Plusieurs études expérimentales sont ainsi poursuivies en 2021 au sujet des maladies chroniques sur les thèmes « des comportements de santé », « de la pertinence des thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses » et « du muscle comme facteur de risques et enjeu thérapeutique ». Par ailleurs, en lien avec les évolutions du contexte sanitaire à court et long termes et des besoins des patients (accès limité aux structures de soin, maintien des bénéfices…), plusieurs projets ont également été lancés autour du thème « innovation dans les parcours de soin », notamment en matière de réhabilitation respiratoire, avec l'appui d'établissements pilotes et de laboratoires universitaires.

En s'inscrivant dans cette démarche de recherche et d'innovation, en cohérence avec son projet d'entreprise « Le soin à cœur » et ses engagements en matière de développement durable, Korian contribue à la création de nouveaux savoirs, permettant ainsi aux patients de bénéficier des techniques de soin les plus novatrices et aux professionnels d'actualiser leurs pratiques à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques.