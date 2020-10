Korian : a enregistré une croissance organique de 1% au troisième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite Korian a annoncé lundi avoir enregistré une croissance organique de 1% au troisième trimestre, portée notamment par la remontée du taux d'occupation moyen de ses établissements.

Pour la période de juillet à septembre, Korian a réalisé un chiffre d'affaires de 961,1 millions d'euros, en hausse de 5% sur un an en données publiées et de 1% en données comparables. Ces chiffres sont conformes aux indications que le groupe avaient livrées le 1er octobre, Korian tablant alors sur une fourchette de 945 millions à 965 millions d'euros.

"L'activité du trimestre bénéficie d'une part du rebond des activités sanitaires en France et en Italie après la levée des différentes mesures de réduction d'activité imposées par les autorités compétentes dans ces deux pays et d'autre part de la remontée des taux d'occupation dans les établissements médico-sociaux", a expliqué la société dans un communiqué.

Korian a indiqué que le taux d'occupation moyen dans ses établissements était remonté de deux points par rapport au point bas de -5 points constaté à la mi-juin.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires réalisé par Korian s'établit à 2,84 milliards d'euros, en hausse de 6% en données publiées et de 1% sur une base organique.

L'exploitant de maisons de retraite a confirmé ses objectifs 2020 et 2022 tels qu'annoncés le 1er octobre. Pour l'exercice en cours, Korian vise une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% et une marge brute d'exploitation (Ebitda) de plus de 13,2% avant impact de la norme comptable IFRS 16 et des coûts exceptionnels liés au Covid-19. A l'horizon 2022, Korian compte atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards d'euros et une marge d'Ebitda de 15,5% avant la norme IFRS 16.

Korian avait annoncé au début du mois être entré en négociations exclusives avec Antin Infrastructures Partners concernant le rachat d'Inicea, troisième opérateur français en santé mentale, pour 360 millions d'euros.

October 19, 2020