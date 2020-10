Korian : annonce le succès du placement d'une émission additionnelle de 57 millions d'euros sur son Sustainability-Linked Euro PP portant le montant total à 230 millions d'euros

Regulatory News:

Korian (Paris:KORI), premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles, annonce aujourd’hui le succès d’une émission additionnelle (tap) de son Sustainability-Linked Euro PP de maturité juin 2028 pour un montant de 57 millions d’euros, portant ainsi le montant total de la souche obligataire à 230 millions d’euros. Les obligations nouvelles seront assimilées et formeront une souche unique avec les obligations existantes émises le 29 juin 2020.

Pleinement impliqué dans sa démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) et à l’écoute de ses parties prenantes, le Sustainability-Linked Euro PP émis par Korian en juin 2020 a été structuré autour de trois des principaux engagements RSE pris par le Groupe à horizon 2023 :

- Le déploiement de la certification ISO 9001 sur l’ensemble de son réseau d’établissements européens,

- Le doublement de la part de ses employés en formation qualifiante,

- La réduction des émissions directes et indirectes de CO2.

En fonction de la performance atteinte pour chacun de ces engagements, un mécanisme de bonus/malus pouvant s’élever jusqu’à 20bp pourra faire varier le taux d’intérêt de ce financement. En cas de malus, la moitié de celui-ci sera affectée à des mesures de compensations internes et/ou versée à un ou des partenaires externes (tels que des associations ou ONG), l’autre moitié étant reversée aux investisseurs. L’atteinte des engagements listés ci-dessus fera l’objet d’une vérification annuelle par un organisme tiers indépendant lors de la revue de la déclaration de performance extra-financière (DPEF).

Bénéficiant du soutien renouvelé de certains investisseurs existants, ce tap a par ailleurs permis d’intégrer de nouveaux investisseurs de renom et bénéficie de conditions de prix plus attractives que l’émission initiale, confirmant ainsi la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe et dans l’ambition de sa stratégie RSE.

Cette émission additionnelle permettra au groupe Korian d’allonger la maturité moyenne de sa dette tout en poursuivant la diversification de ses sources de financement. Les fonds levés seront utilisés pour les besoins de financement généraux de l’entreprise.

Le règlement-livraison de cette émission cotée sur Euronext Access est prévu le 15 octobre 2020.

CIC Market Solutions et Société Générale sont intervenus comme Arrangeurs associés de la transaction.

