Korian : confirme la pertinence de sa stratégie « Asset Smart » en concluant un partenariat immobilier avec BNP Paribas Cardif & EDF Invest

Korian (Paris:KORI), premier Groupe européen de soin au service du grand âge et des fragilités, a conclu un accord avec BNP Paribas Cardif et EDF Invest prévoyant un investissement de long terme au sein d’un véhicule immobilier contrôlé et géré par Korian.

Cette structure dédiée détient 81 actifs répartis entre la France, l’Allemagne, l’Italie et la Belgique pour une valeur d’un milliard d’euros. Le portefeuille de haute qualité, comprend des maisons de retraite et des cliniques, dont un tiers a été construit ou rénové il y a moins de 5 ans et dont environ la moitié est située dans les principales villes européennes (Paris, Rome, Lyon, Bruxelles…).

BNP Paribas Cardif et EDF Invest ont investi, chacun pour la moitié, un total de 336 millions d’euros représentant 49% du véhicule immobilier. L’accord, d’une durée de 15 ans prorogeable, prévoit une période minimum de détention de 7 ans pour les investisseurs. La rémunération annuelle attendue est d'environ 4,5%, avec un rendement minimum garanti pour BNP Paribas Cardif et EDF Invest, quelles que soient les évolutions du marché, et un plafond de rémunération à la sortie des investisseurs, ce qui permet à Korian de pouvoir bénéficier d’une éventuelle augmentation significative de la valeur immobilière du portefeuille d’actifs à long terme.

L’opération permet à Korian d’accélérer ses investissements immobiliers dans des solutions d’hébergement résidentielles adaptées aux personnes âgées ou dans des structures de soins médicaux.

La stratégie « Asset Smart » mise en œuvre par Korian depuis 2016 a permis, grâce à une solide expertise immobilière interne, d’augmenter la valeur du portefeuille détenu d’environ 2,5 fois, de nouer des partenariats avec des promoteurs et des investisseurs et d’accélérer la dynamique de développement de projets neufs.

Korian a ainsi constitué un portefeuille immobilier de 100 projets de construction actuellement en développement (en sus des projets Ages&Vie), représentant plus de 10 000 lits à livrer d’ici 2025. Korian envisage de garder la propriété d’environ 50% de ces projets pour une valeur d’investissement d’environ 600 millions d’euros.

Au 30 juin 2020 le Groupe détenait 23% des murs de son réseau, représentant environ 2,3 milliards d’euros, avec un rapport prêt/valeur de 55% conforme à sa stratégie financière prudente. L'objectif de Korian est de garder le contrôle de ses actifs immobiliers dans une optique de flexibilité et de participer à la création de valeur des actifs exploités par le Groupe.

