Korian : vise le rachat du spécialiste espagnol de la santé mentale Ita Salud Mental

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Korian a annoncé mercredi avoir signé un accord avec Magnum Capital en vue de l'acquisition du spécialiste espagnol des établissements de santé mentale Ita Salud Mental.

Ita Salud Mental exploite 39 établissements en Espagne, dont 27 cliniques, avec une forte présence en Catalogne, à Madrid et à Valence. L'entreprise est spécialiste de la prise en charge des troubles du comportement, de la personnalité et de l'alimentation, des addictions et du développement neurologique.

Le montant de la transaction envisagée, qui devrait se conclure "d'ici quelques mois", n'a pas été dévoilé.

Si Korian parvient à finaliser l'acquisition d'Ita Salud Mental, ces actifs devraient ajouter 50 millions d'euros à son chiffre d'affaires et contribuer de manière positive à sa marge d'excédent brut d'exploitation dès cette année.

"Korian vise en 2022 un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros dans les activités de santé mentale à l'échelle européenne et entend poursuivre son développement en misant sur les approches thérapeutiques innovantes et l'ambulatoire afin d'apporter des solutions de soins répondant aux besoins croissants dans ce domaine, notamment dans un environnement post-Covid", a indiqué le groupe dans un communiqué.

March 17, 2021 02:51 ET (06:51 GMT)