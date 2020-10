Korian : renforce dans la santé mentale et annonce une augmentation de capital - Cloned

Création d'une ligne d'activité « Santé Mentale » au sein des activités de Korian France, regroupant, en sus des 11 établissements de psychiatrie et d'addictologie déjà détenus par le Groupe, les 19 établissements du groupe Inicea, et représentant 17% des capacités de la psychiatrie privée en France : constitution du troisième acteur du secteur

ligne d'activité dédiée afin de répondre au mieux aux besoins de santé publique au plus près des territoires. Ce rapprochement est avant tout celui de deux équipes qui partagent les mêmes valeurs et une même exigence de responsabilité sociale et environnementale à l'égard des patients, de leurs proches, et plus largement de l'ensemble des parties prenantes, autour d'un projet médical partagé, celui du développement des prises en charge ambulatoires de proximité. »

De son côté Pierre Forest, Directeur Général d'Inicea a commenté : « Inicea s'est développé en quelques années avec le soutien d'Antin Infrastructure Partners pour devenir un acteur reconnu de la santé mentale en France, en promouvant notamment un concept original d'hôpital de jour autonome qui apporte une solution de plus grande proximité. Nous sommes ravis de rejoindre Korian que nous connaissons pour ses activités de psychiatrie. Nous sommes convaincus, qu'avec l'aide et l'expertise des équipes de Korian, et notamment dans le digital et les technologies innovantes, nous franchirons une nouvelle étape de notre développement en mettant en œuvre un projet ambitieux pour répondre aux besoins grandissants dans la prise en charge des maladies mentales. »

Angelika Schöchlin, Senior Partner Antin Infrastructure Partners, déclare : " Nous sommes fiers d'avoir soutenu Inicea dans son développement au cours des quatre dernières années en lui permettant de porter le nombre d'établissements de 10 à 19 par la création de 6 hôpitaux de jour et l'acquisition de 3 cliniques. Inicea a su développer la qualité de la prise en charge des patients en menant un programme d'investissement ambitieux dans son parc immobilier et plus particulièrement par des projets d'extensions et de rénovations. Nous sommes convaincus que le rapprochement avec Korian permettra au Groupe d'accélérer encore ce développement dans le marché de la psychiatrie privée. "

Inicea, un opérateur de référence en santé mentale

Inicea, soutenu par son actionnaire Antin Infrastructure Partners et sous la direction de Pierre Forest et de son équipe, est devenu le troisième acteur de la psychiatrie privée en France avec un réseau de 19 cliniques, dont 7 hôpitaux de jour autonomes, et 1 220 lits, soit 10% des capacités du secteur. C'est aujourd'hui un acteur reconnu dans la prise en charge des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles anxio-dépressifs, et des addictions. Au- delà des traitements en hospitalisation complète, il a développé depuis 2013 un réseau de 7 hôpitaux de jour autonomes, et prévoit d'ouvrir 7 centres supplémentaires d'ici 2023. Inicea est également en pointe sur les solutions thérapeutiques, comme la réalité virtuelle et la stimulation magnétique trans-crânienne répétitive (RTMS). Il intègre par ailleurs la télémédecine dans le suivi de ses patients.

Inicea bénéficie d'une forte notoriété pour son excellence opérationnelle et la qualité de ses services, avec 100% de ses établissements certifiés « A » ou « B » par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Inicea, qui détient en propre plus de la moitié de son parc, est implanté principalement en Ile de France, au Nord de la région Rhône Alpes et en région Nouvelle Aquitaine.

En 2020, Inicea devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 100m€, en progression de 6% par rapport à 2019.

