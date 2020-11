Korian : signe les Principes d'Autonomisation des Femmes définis par le Pacte Mondial des Nations-Unies et ONU Femmes

Regulatory News:

Dans le cadre de la réunion plénière de son Comité d’Entreprise Européen qui s’est tenue le 18 novembre, Korian (Paris:KORI) annonce avoir signé les Principes d’autonomisation des femmes 1.Ce programme, initiative d'ONU Femmes et du Pacte mondial des Nations Unies, définit sept principes qui soutiennent l'autonomisation des femmes dans le milieu de l’entreprise, sur le marché de l’emploi et au sein de la société. Korian devient ainsi le premier signataire en France dans le secteur de la santé, aux côtés des 3 500 entreprises dans le monde qui les ont également ratifiés. Korian poursuit ainsi son engagement à faire progresser la place et les droits des femmes dans l’entreprise.

« Je suis très fière que Korian réaffirme ses engagements en faveur des droits des femmes en entreprise, en inscrivant la démarche dans notre dialogue social européen. Cette adhésion constitue une étape supplémentaire dans la stratégie de Korian en faveur de la diversité, de l’inclusion, de la formation et de la gestion de carrières, en particulier pour les femmes, qui représentent 82% de nos effectifs » souligne Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian.

Korian s’engage en particulier sur trois des sept principes décrits dans le « Women Empowerment Principles », autour de « la santé, la sécurité et le bien-être des salariés » (principe n°3), « l'éducation, la formation et le développement professionnel des femmes » (principe n°4) et « la mesure et communication sur les progrès réalisés pour atteindre l'égalité Femmes Hommes » (principe n°7). La réflexion initiée dans le cadre des groupes de travail de son Comité d’Entreprise Européen permettra d’élaborer des plans d’actions relatifs à ces engagements.

Depuis 2019, le Groupe est signataire du Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact) et adhère aux 10 principes autour des droits de l'Homme, des normes du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Korian fait également partie des premières entreprises engagées contre la violence faite aux femmes, avec l’adhésion au programme européen « OneInThreeWomen » dès 2018.

Dans le même temps, le Groupe a précisé sa stratégie de Responsabilité Sociale et Environnementale à travers 15 engagements dont l’augmentation de la proportion des femmes au sein du top management (50% en 2023) et un doublement du nombre de collaborateurs inscrits dans un programme de formation qualifiante (8% en 2023).

Les ambitions du Groupe en matière de RSE sont en parfaite cohérence avec son projet d’entreprise, "Le Soin à Cœur", et sont en ligne avec les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par l’ONU pour 2030.

1 Women Empowerment Principles (WEPs)

