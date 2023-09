Korn Ferry a annoncé que Matt Espe a été élu au conseil d'administration de la société. Matt Espe apporte au conseil d'administration de Korn Ferry sa vaste expérience en matière de leadership, ayant siégé pendant plus de vingt ans au conseil d'administration de sociétés publiques et privées, dont, plus récemment, Wesco et Anywhere Real Estate Inc. entre autres. M. Espe a commencé sa carrière chez General Electric Company, où il a occupé pendant plus de vingt ans des postes à responsabilité croissante.

Plus tard dans sa carrière, il a occupé, entre autres fonctions de direction, le poste de président-directeur général de plusieurs entreprises, dont Armstrong World Industries, un producteur mondial de produits de revêtement de sol et de systèmes de plafonds ; Ricoh Americas Corporation, une entreprise de gestion de l'information et de services numériques ; et IKON Office Solutions, une entreprise de services de gestion de documents. M. Espe est actuellement partenaire opérationnel d'Advent International, une société d'investissement privée.