MNK Partners France acquiert un second actif en Pologne

MNK Partners France poursuit ses investissements en Europe. La société annonce l'acquisition d'un actif de bureaux d'une surface de 6 900 m2 utile, situé à Varsovie pour le compte de son fonds d'investissement (FIAR) luxembourgeois, MNK One. Cette acquisition répond à la stratégie Core du fonds, lancé fin 2019, et à sa stratégie de rendement et de diversification géographique européenne.



" NC3 est déjà le deuxième investissement du fonds MNK One en Pologne. Son architecture, son ergonomie et sa localisation stratégique répondent aux besoins de locataires internationaux et exigeants comme Mazda et Leaseplan. Nous sommes ravis que ce bâtiment de grande qualité fasse partie de notre portefeuille ", déclare Mansour Khalifé, président fondateur du Groupe MNK Partners.



Situé dans un quartier de bureaux bien établi de Varsovie, l'actif, construit en 2015, est loué à 100% à des locataires internationaux de premier rang dont Mazda, Lease Plan Fleet Management, Korn Ferry et Saule Technologies.



L'actif présente des spécifications techniques élevées et des systèmes et installations avancés qui en font un projet ergonomique et convivial.