Kornit Digital Ltd. : Morgan Stanley est neutre sur le titre

Kornit Digital Ltd est une entreprise mondiale basée en Israël qui développe, fabrique et commercialise des technologies d'impression numérique industrielle pour les industries du vêtement, de l'habillement et du textile. L'entreprise se concentre sur la personnalisation en masse des produits textiles imprimés. Elle fournit des solutions complètes d'impression numérique à grande vitesse, entièrement intégrées et fabriquées en interne, qui comprennent des systèmes d'impression, des encres et des consommables, des logiciels, des palettes et des accessoires, ainsi qu'une assistance et des services techniques et applicatifs. En 2020, l'entreprise a acquis Custom Gateway, un fournisseur de technologies innovantes de solutions de flux de travail logiciel basées sur le cloud pour les modèles commerciaux de production à la demande.

Secteur Machines et équipements industriels