KORU Medical Systems, Inc. conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux portables et avancés exclusifs, principalement pour le marché de l'administration de médicaments par voie sous-cutanée. Elle se concentre sur les solutions de perfusion à domicile et spécialisées. La société se concentre principalement sur ses produits de perfusion mécanique, les systèmes de perfusion FREEDOM, qui comprennent le pousse-seringue FREEDOM60, le pousse-seringue FreedomEdge, les ensembles d'aiguilles de sécurité sous-cutanées HIgH-Flo et la tubulure à débit de précision. Ces dispositifs sont utilisés pour les perfusions administrées à domicile et dans d'autres établissements de soins. Ses dispositifs de perfusion fonctionnent ensemble comme un système pour administrer des thérapies vitales aux patients atteints de maladies chroniques, telles que les maladies immunodéficitaires primaires (PIDD) et la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (CIDP). Le système FREEDOM fonctionne à une pression inférieure à celle d'une pompe électrique volumétrique et maintient un équilibre entre ce que les tissus sous-cutanés du patient peuvent tolérer et ce que le système délivre.