Korvest Ltd est une société australienne qui se consacre à la galvanisation à chaud, à la fabrication de tôles et à la fabrication de systèmes de support de câbles et de tuyaux et de raccords. La société opère à travers deux segments : Produits industriels et Production. Le segment des produits industriels comprend la fabrication de systèmes de support de câbles et d'électricité, la fabrication d'acier et les systèmes d'accès. Il comprend également la vente, la location et la réparation d'outils à couple élevé. La société comprend des entreprises commercialisées sous les noms d'EzyStrut, de Power Step et de Titan Technologies. Son segment Production représente l'activité Korvest Galvanizing, qui galvanise une gamme d'articles allant des grandes fabrications difficiles aux petites fixations, aux raccords de tuyauterie et aux pièces moulées avec un bain de galvanisation à chaud de 14 mètres sur le site. La société fournit des solutions dans les secteurs de l'infrastructure, du commerce, des services publics, de l'exploitation minière, de l'agroalimentaire, du pétrole et du gaz, des centrales électriques, de la pétrochimie, des données/communications, de la santé et de l'industrie.

Secteur Machines et équipements industriels