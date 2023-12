Koryx Copper Inc, anciennement Deep-South Resources Inc, est une société d'exploration et de développement minier basée au Canada. La société se consacre à l'exploration et à l'évaluation de propriétés minières situées en Afrique. La société détient le projet de cuivre Haib en Namibie et détient une participation dans trois licences d'exploration dans la ceinture de cuivre en Zambie. Le projet de cuivre Haib est situé dans le sud de la Namibie, près de la frontière avec l'Afrique du Sud. Le gisement se trouve à environ 12-15 kilomètres (km) à l'est de la principale autoroute goudronnée reliant l'Afrique du Sud et la Namibie et la gare ferroviaire la plus proche se trouve à Grunau. La société détient l'option d'acquérir jusqu'à 80 % de trois licences d'exploration à grande échelle, telles que LEL 23246, LEL 23247 et LEL 23248, au centre de la ceinture de cuivre de la Zambie. Ces licences couvrent environ 752 kilomètres carrés au centre de la ceinture de cuivre d'Afrique centrale. Les trois licences sont situées du même côté de la ceinture de cuivre, qui abrite environ neuf mines de cuivre.

Secteur Exploitations minières et métallurgie