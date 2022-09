KOSÉ Corporation : UBS passe de neutre à achat

Données financières JPY USD EUR CA 2022 293 Mrd 2 028 M 2 077 M Résultat net 2022 16 818 M 116 M 119 M Tréso. nette 2022 88 033 M 609 M 624 M PER 2022 46,9x Rendement 2022 0,99% Capitalisation 831 Mrd 5 748 M 5 885 M VE / CA 2022 2,53x VE / CA 2023 2,30x Nbr Employés 8 612 Flottant 55,0% Graphique KOSÉ CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KOSÉ CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Clôture 14 560,00 JPY Objectif de cours Moyen 13 437,86 JPY Ecart / Objectif Moyen -7,71% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kazutoshi Kobayashi Director Yukino Kikuma Independent Outside Director Norika Yuasa Independent Outside Director Yuko Maeda Independent Outside Director Takao Kobayashi Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KOSÉ CORPORATION 11.57% 5 748 L'ORÉAL -22.45% 169 517 KAO CORPORATION -1.91% 18 468 SHISEIDO COMPANY, LIMITED -21.08% 13 996 YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD -11.22% 10 155 PROYA COSMETICS CO.,LTD. 9.88% 6 462