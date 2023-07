Koshidaka Holdings Co Ltd est une société basée au Japon, principalement engagée dans les activités de karaoké, de gestion immobilière et de bains chauds. La société opère à travers trois secteurs d'activité. Le secteur karaoké est engagé dans la gestion et l'exploitation de magasins de karaoké gérés directement sous les marques Karaoke Manekineko et One Karaoke au Japon. À l'étranger, la société gère directement des magasins de karaoké sous la marque Manekineko en Corée du Sud, et fabrique et vend des équipements périphériques de karaoké tels que des haut-parleurs, principalement pour le groupe. Le segment des bains chauds est engagé dans l'exploitation d'installations de bains chauds en gestion directe au Japon sous les marques Maneki no Yu et Rumpu no Yu. Le segment Gestion immobilière est engagé dans la propriété et la gestion opérationnelle d'immeubles locatifs dans les préfectures de Gunma, Kanagawa et Aichi.

Secteur Loisirs et détente