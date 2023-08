Kosmos Energy Ltd. est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz en eaux profondes, à cycle complet, qui se concentre sur les marges atlantiques offshore. Les principaux actifs de la société comprennent la production au large du Ghana, de la Guinée équatoriale et du golfe du Mexique aux États-Unis, ainsi que des projets gaziers au large de la Mauritanie et du Sénégal. Elle opère à travers quatre segments : Ghana, Guinée équatoriale, Mauritanie/Sénégal et Golfe du Mexique. Le bloc West Cape Three Points (WCTP) et le bloc Deepwater Tano (DT) sont situés dans le bassin de Tano, au large du Ghana. Ce bassin contient un système pétrolier. Les blocs EG-21, EG-24 et S sont situés dans la partie sud du golfe de Guinée, en République de Guinée équatoriale, à l'ouest de la province pétrolière du Rio Muni. La société dispose d'environ 7 500 kilomètres carrés de données sismiques 3D sur ces blocs. Les blocs C8 et BirAllah sont situés sur la marge occidentale du bassin salin mauritanien, au large de la Mauritanie, à des profondeurs d'eau allant de 100 à 3 000 mètres.