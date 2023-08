Koss Corporation commercialise des casques d'écoute haute-fidélité, des haut-parleurs Bluetooth sans fil, des casques d'ordinateur, des casques de télécommunications, des casques à réduction active du bruit, des casques sans fil et des enregistrements sur disques compacts d'orchestres symphoniques américains sous le label Koss Classics. La société opère dans le segment audio/vidéo de l'industrie du divertissement à domicile et de la communication par la conception, la fabrication et la vente de casques d'écoute stéréo et de produits accessoires connexes. Les produits de la société sont vendus par l'intermédiaire de distributeurs américains, de distributeurs internationaux, de magasins spécialisés en audio, d'Internet, de détaillants nationaux, d'épiceries, de détaillants en électronique, d'échanges militaires et de prisons sous le nom de Koss ainsi que sous une marque privée. La société compte environ 90 distributeurs nationaux et ses produits sont vendus dans environ 2 000 points de vente nationaux et détaillants dans le monde entier. Les filiales de l'entreprise comprennent Koss Corp B.V. et Koss U.K. Limited.

Secteur Appareils électroniques