Koss Corporation commercialise des casques haute fidélité, des haut-parleurs Bluetooth sans fil, des casques d'ordinateur, des casques de télécommunications, des casques à réduction active du bruit et des casques sans fil. La société opère dans le segment audio/vidéo de l'industrie du divertissement à domicile et de la communication par la conception, la fabrication et la vente de casques stéréo et d'accessoires connexes. Les produits de la société sont vendus par l'intermédiaire de distributeurs américains, de distributeurs internationaux, de magasins spécialisés dans l'audio, d'Internet, de détaillants nationaux, d'épiceries, de détaillants en électronique et de prisons, sous le nom de Koss ainsi que sous des marques privées. L'entreprise vend également des produits à des distributeurs qui les revendent à des systèmes scolaires, et directement à d'autres fabricants qui les intègrent à leurs propres produits. La société possède une usine de fabrication à Milwaukee, dans le Wisconsin, et utilise des usines de fabrication sous contrat en République populaire de Chine et à Taïwan.

Secteur Appareils électroniques