TradeZero règle les accusations de la SEC selon lesquelles elle a trompé ses clients au sujet des arrêts d'échanges d'actions de mèmes.

La U.S. Securities and Exchange Commission a déclaré mardi que la société de courtage en ligne TradeZero America Inc et son cofondateur ont réglé les accusations civiles selon lesquelles ils ont faussement dit à leurs clients qu'ils ne limitaient pas les achats d'actions volatiles "mèmes" l'année dernière.

Le règlement prévoit que TradeZero et Daniel Pipitone, 47 ans, tous deux originaires de l'arrondissement new-yorkais de Brooklyn, retiennent les services d'un consultant indépendant en matière de conformité pendant deux ans et paient des pénalités respectives de 100 000 $ et 25 000 $, sans admettre de faute.

Les avocats des défendeurs n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'affaire est née de la frénésie alimentée par les médias sociaux de l'année dernière pour des actions telles que AMC Entertainment Holdings Inc, GameStop Corp et Koss Corp, de la part d'investisseurs utilisant des forums en ligne tels que Reddit et Twitter.

Selon la SEC, TradeZero a interrompu la négociation d'AMC, de GameStop et de Koss pendant environ 10 minutes le 28 janvier 2021, à la demande de son courtier compensateur, mais a ensuite dit aux investisseurs qu'il avait résisté aux interruptions.

La SEC a déclaré que Pipitone a dit dans une session "Ask Me Anything" sur Reddit que "notre firme de compensation a essayé de nous faire bloquer et nous avons refusé" et qu'il a dit au courtier de compensation "theres NO WAY we are shutting these off". Il a également déclaré que TradeZero a publié un communiqué de presse vantant sa résistance aux restrictions de trading.

Sur une période de 36 heures comprenant l'arrêt des transactions, les déclarations de Pipitone et le communiqué de presse, les demandes de nouveaux comptes de TradeZero étaient plus de 200 fois supérieures à sa moyenne quotidienne de l'année précédente, a déclaré la SEC.

"Cette affaire envoie un message puissant selon lequel les participants à nos marchés de capitaux ne peuvent pas exploiter les turbulences du marché pour tromper les clients", a déclaré Melissa Hodgman, directrice associée de la division d'application de la SEC, dans un communiqué.