La banque centrale indienne a approuvé la nomination du banquier chevronné Ashok Vaswani au poste de directeur général et de chef de la direction de la Kotak Mahindra Bank, a déclaré le prêteur privé dans un document d'échange samedi.

La nomination, soumise à l'approbation des actionnaires, est pour une période de trois ans après le début du mandat de Vaswani, qui ne sera pas plus tard que le 1er janvier 2024, a déclaré la banque, le quatrième plus grand prêteur indien en termes de capitalisation boursière.

M. Vaswani est un banquier international dont l'expérience s'étend sur trois décennies et demie. Il a été directeur général de Citigroup Asia Pacific et, plus récemment, directeur général de Barclays.

Les règles réglementaires actuelles exigent que les banques privées proposent au moins deux candidats à la Reserve Bank of India (RBI) pour le poste de directeur général et de PDG au moins quatre mois avant l'expiration du mandat de l'actuel titulaire.

La nomination de M. Vaswani intervient après que le milliardaire Uday Kotak, fondateur de la Kotak Mahindra Bank, a démissionné à la surprise générale de ses fonctions de directeur général et de PDG le mois dernier, en invoquant des raisons personnelles.

Le mandat de M. Kotak devait s'achever en décembre. La réglementation bancaire indienne limite le mandat des directeurs généraux à 12 ans s'ils sont également de gros actionnaires.

M. Kotak continue toutefois de siéger au conseil d'administration de la banque en tant qu'administrateur non exécutif.

Dipak Gupta, actuellement directeur général et PDG, assumera les fonctions de directeur général jusqu'au 31 décembre, avait indiqué la banque le mois dernier.

"Je suis ravi que la RBI ait approuvé notre recommandation, Ashok Vaswani, en tant que prochain PDG de Kotak Mahindra Bank", a déclaré Kotak dans le document, le décrivant comme un "leader de classe mondiale" axé sur le numérique et la clientèle.

La nomination de Vaswani est une surprise, car la plupart des analystes s'attendaient à ce qu'un initié succède à Kotak.

Dans le même temps, ils avaient fait part de leurs inquiétudes quant à la présence de Kotak sur son successeur si un candidat interne était choisi pour le poste.

M. Gupta a déclaré qu'il ne s'attendait pas à des départs de cadres supérieurs au sein de la banque : "L'idée était de faire appel à des talents internationaux", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée samedi après la publication des résultats.

KVS Manian et Shanti Ekambaram, les deux banquiers les plus anciens de la Kotak Mahindra Bank, resteront au conseil d'administration et conserveront leurs fonctions actuelles, a ajouté M. Gupta. (Reportage de Siddhi Nayak et Ira Dugal ; Rédaction de William Mallard et Clelia Oziel)