Kotak Mahindra Bank Limited annonce des changements au sein de sa direction

Lors de sa réunion du 2 septembre 2023, Kotak Mahindra Bank Limited a annoncé que M. Uday Kotak a cessé d'être directeur général et PDG de la banque, avec effet au 1er septembre 2023, en raison de sa démission examinée lors de la réunion du conseil d'administration de la banque, et qu'il est devenu directeur non exécutif de la banque. M. Uday Kotak est le fondateur et le promoteur de la Banque et est directeur général et CEO de Kotak Mahindra Bank Limited (anciennement connue sous le nom de Kotak Mahindra Finance Limited) depuis le 1er août 2002. Il a joué un rôle important dans la croissance de l'institution au cours des 38 dernières années. Sous la direction de M. Kotak, le groupe Kotak Mahindra a établi une présence prépondérante dans tous les domaines des services financiers, qu'il s'agisse du courtage en bourse, de la banque d'investissement, du financement automobile, de l'assurance-vie ou des fonds communs de placement. M. Kotak dirige plusieurs organismes importants et est actuellement coprésident du partenariat financier indo-britannique (IUKFP) et président du comité consultatif sur l'insolvabilité et la liquidation des entreprises (Insolvency & Bankruptcy Board of India). Il fait partie du groupe consultatif international de l'Autorité monétaire de Singapour, du conseil consultatif international de la Government of Singapore Investment Corporation, du comité consultatif sur les investissements du fonds d'assurance collective de l'armée indienne. Du 1er octobre 2018 au 2 avril 2022, M. Uday Kotak a été président non exécutif du conseil d'administration d'IL&FS, constitué par le gouvernement indien pour sortir la NBFC d'une crise profonde, ce qu'il a considéré comme son devoir national. Mr. Kotak is the recipient of many accolades including the `EY World Entrepreneur of the Year Award' in 2014, `Economic Times Business Leader of the Year Award' in 2015, `Businessman of the Year 2016' by Business India, `Lifetime Achievement Award' at Financial Express' Best Banks' Awards 2016, `USIBC Global Leadership Award' at the 2018 India Ideas Summit organised by the U.S.-India Business Council, "Life Time Achievement Award" aux Magna Awards 2019 par Businessworld, "Best CEO in Banking Sector" par les Business Best CEO Awards 2019 et "India Business Leader of the Year" par CNBC-TV18 aux India Business Leader Awards 2021. M. Kotak est titulaire d'une licence en commerce de l'université de Mumbai et d'une maîtrise en études de gestion du Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, à Mumbai.

Lors de sa réunion du 2 septembre 2023, le Conseil d'administration de la Banque a approuvé l'exercice par M. Dipak Gupta des fonctions de directeur général et de chef de la direction, à titre intérimaire, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2023.

pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve de l'approbation de la Reserve Bank of India et des membres de la Banque. M. Dipak Gupta est directeur à temps plein de la Banque (anciennement connue sous le nom de Kotak Mahindra Finance Limited) depuis janvier 1999 et a été désigné comme directeur général adjoint de la Banque depuis le 1er janvier 2012.

depuis le 1er janvier 2012. M. Dipak Gupta a plus de trente ans d'expérience dans le secteur des services financiers, dont près de deux décennies et demie au sein du groupe Kotak. Au sein de la Banque, il supervise actuellement les technologies de l'information, y compris la cybersécurité et les initiatives numériques, ainsi que l'audit interne. Auparavant, il était responsable des ressources humaines, du marketing, de la conformité

ressources humaines, du marketing, de la conformité, de l'administration, de l'infrastructure et des opérations. Par le passé, il a été responsable des activités de trésorerie, de gestion de patrimoine et de crédit à la consommation. M. Gupta a également joué un rôle déterminant dans la création de la coentreprise avec Ford Credit et a été le premier directeur général de Kotak Mahindra Primus Limited (aujourd'hui

Kotak Mahindra Prime Limited). Après la transformation en banque, il a été responsable de diverses initiatives. Au fil des ans, M. Gupta a également été membre/président de divers comités du conseil d'administration et autres, notamment président du comité de crédit et du comité d'audit de premier niveau de la banque. M. Gupta a joué un rôle clé dans le développement de diverses activités du groupe Kotak Mahindra. Il a joué un rôle déterminant dans l'établissement du partenariat entre Kotak Mahindra Finance Ltd. et Ford Credit International.