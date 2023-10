La Reserve Bank of India (RBI) a donné son accord pour la nomination d'Ashok Vaswani, vétéran du secteur, au poste de directeur général de la Kotak Mahindra Bank. Le fondateur et directeur du prêteur privé, Uday Kotak, a déclaré le 21 octobre que M. Vaswani était un "Indien global" qui construirait la banque pour l'avenir. La nomination de M. Vaswani a été rendue nécessaire par le départ, le 3 septembre, d'Uday Kotak, qui était également le PDG en exercice de la banque. La banque avait nommé Dipak Gupta directeur général par intérim jusqu'à la nomination de son remplaçant. M. Vaswani possède une expérience de plus de trois décennies et demie dans le secteur, a indiqué la banque dans un communiqué.

Il est actuellement président de Pagaya Technologies Ltd. - une Fintech américano-israélienne spécialisée dans l'IA, et siège également au conseil d'administration du London Stock Exchange Group. Il a également siégé au conseil d'administration du London Stock Exchange Group. Il a notamment été PDG de la Barclays Bank (Royaume-Uni) et PDG de Citigroup Asia Pacific.