Kotak Mahindra Bank Limited figure parmi les principaux groupes bancaires indiens. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit : - assurance (28,3%) ; - banque de détail (23,8%) ; - banque d'affaires (21,2%) ; - banque de marché et d'investissement (13,9%) ; - banque de financement (5,4%) ; - gestion d'actifs (2,3%) ; - autres (5,1%) : prestations de transaction et de courtage, octroi de prêts, etc. A fin mars 2022, le groupe gère 2 604 MdsINR d'encours de dépôts et 3 044,7 MdsINR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 4 052 agences implantées en Inde.

Secteur Banques